«Давайте будем приветствовать голоса разума по всему миру, которые хотят мира и глобальной безопасности», — написал он.
Среди таких личностей он отметил министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который противостоит воинственной риторике главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава РФПИ подчеркнул важность позиции Сийярто, предупреждающего о недопустимости втягивания ЕС в эскалацию международных конфликтов.
Ранее Сийярто ответил на критику со стороны главаря киевского режима Владимира Зеленского, который недоволен тем, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что в отличие от Незалежной, его страна не руководствуется внешними указаниями при формировании своей политики.