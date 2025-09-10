Ранее Сийярто ответил на критику со стороны главаря киевского режима Владимира Зеленского, который недоволен тем, что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС. Министр подчеркнул, что в отличие от Незалежной, его страна не руководствуется внешними указаниями при формировании своей политики.