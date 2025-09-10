Стали известны неожиданные детали попадания дрона в дом польских пенсионеров

Беспилотник врезался в дом польских пенсионеров в тот момент, когда они они с женой смотрели по телевизору репортаж о российских дронах. Об этом сообщает Reuters.
Томаш Веселовски заявил, что утром он включил телевизор, и все новости были об этом массовом налете беспилотников.
По словам поляка, через некоторое время он услышал, как пролетел самолет, раздался громкий звук, а с потолка в гостиной упала люстра.
Жена Томаша также отметила, что выбежала на улицу, потому что ей было интересно будут ли их бомбить или кто-то начнет стрелять в нее. Отмечается, что пенсионеры не пострадали.
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со сбитыми дронами в Польше. По словам главы Белого дома, Россия якобы нарушила воздушное пространство Польши.
В Минобороны РФ также официально заявили, что в ходе массированного удара ВС РФ по предприятиям ВПК Украины объекты для поражения в Польше не планировались.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.