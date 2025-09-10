Cпецпосланник Трампа Келлог направлялся в Польшу в момент происшествия с БПЛА

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог направлялся в Польшу именно в тот момент, когда в воздушном пространстве страны появились беспилотники. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.
Еще один источник уточнил, что после Польши Келлог намерен посетить Украину. Его поездка ожидается в ближайшие дни, однако точные сроки не называются.
Ранее польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства страны. СМИ писали, что Трамп намерен обсудить с польским коллегой Каролем Навроцким ситуацию с неопознанными дронами.
