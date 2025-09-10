Европа и Украина рискуют упустить шанс на мир, если будут продолжать игнорировать сигналы Москвы о готовности к переговорам, пишет Responsible Statecraft.
«Украина и Европа могут не одобрять первоначальные условия Москвы, но, отвергая проявленную в последние месяцы открытость России, они рискуют потерять реальную возможность заключить мир», — говорится в статье.
Автор публикации указал, что ключевые требования Москвы остаются прежними, в том числе отсутствие Украины в составе НАТО и неприемлемость территориальных уступок со своей стороны. Однако членство Киева в ЕС не вызывает возражений РФ, она также готова обсуждать гарантии безопасности. Всё это создает реальное пространство для переговоров, указано в материале.
«В любом случае, откладывание дипломатии и попытки продолжать сражаться в ожидании, что Россия сама прекратит огонь, лишь ухудшат положение Украины», — считают журналисты.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если глава киевского режима Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в российскую столицу. Российский лидер назвал Зеленского «действующим главой администрации» Украины, подчеркнув, что его полномочия в качестве президента истекли.
При этом глава Украины отверг инициативу Путина встретиться в Москве, заявив, что готов принять его только в Киеве.