RS: Украина и ЕС упустят шанс на мир, если продолжат игнорировать РФ

Автор публикации указал, что ключевые требования Москвы остаются прежними, в том числе отсутствие Украины в составе НАТО и неприемлемость территориальных уступок со своей стороны. Однако членство Киева в ЕС не вызывает возражений РФ, она также готова обсуждать гарантии безопасности. Всё это создает реальное пространство для переговоров, указано в материале.