Орбан прокомментировал инцидент с дронами в Польше

«Обобщим нашу позицию и, предлагаю, будем представлять ее в таком виде: в первую очередь мы солидарны с Польшей, мы на стороне Польши… В Польше появилась иностранная военная техника, так или иначе, как бы это ни случилось, в любом случае мы с Польшей. Воздушное пространство Польши неприкосновенно, в этом поляки всегда могут рассчитывать на нас», — сказал Орбан на заседании венгерского правительства, фрагмент которого был опубликован в соцсети Facebook*.