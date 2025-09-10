Кая Каллас выступила перед пустым залом и получила диагноз от психиатра

Напомним, что Каллас отчитывалась о расходах стран Евросоюза на поддержку Украины. По ее данным, с начала кризиса ЕС выделил около 169 миллиардов евро на помощь ВСУ. Заседание прошло 9 сентября, но, судя по видеозаписи, тема вызвала мало интереса. В зале присутствовало всего около десяти человек, некоторые из которых покидали помещение прямо во время доклада.