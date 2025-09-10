Кая Каллас выступила перед пустым залом и получила диагноз от психиатра

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас выступила перед почти пустым залом Европарламента. Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru отметил, что Каллас выглядела холодной и безэмоциональной.
По словам специалиста, она напоминала Урсулу фон дер Ляйен, выполняя поставленные задачи без особого энтузиазма. Шуров добавил, что, несмотря на полупустой зал, Каллас зачитывала текст о победах, не проявляя эмоций. При этом он подчеркнул, что ее психическое состояние остается стабильным, при том, что политик выглядит заторможенной.
Напомним, что Каллас отчитывалась о расходах стран Евросоюза на поддержку Украины. По ее данным, с начала кризиса ЕС выделил около 169 миллиардов евро на помощь ВСУ. Заседание прошло 9 сентября, но, судя по видеозаписи, тема вызвала мало интереса. В зале присутствовало всего около десяти человек, некоторые из которых покидали помещение прямо во время доклада.