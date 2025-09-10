Сийярто: украинские удары по нефтепроводу «Дружба» — атака на безопасность и суверенитет Венгрии

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венгрия дает Украине 40% электричества и вместо благодарности получает удары по нефтепроводу «Дружба». Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
«Мы не имеем выхода к морю. Это значит, что наши пути поставок газа и нефти ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину: не делайте этого. Нападение на “Дружбу” вредит не России, а Венгрии и Словакии. Это не наша война, и мы не хотим сталкиваться с последствиями. Мы выслали командира операторов дронов, который управлял атакой на нефтепровод», — сказал Петер Сийярто.
Он отметил, что Венгрия может устроить большие проблемы Украине. «40% электричества Украина получает от нас. Но они знают, что мы так не поступим, не отключим рубильник, потому что не хотим, чтобы страдали невинные семьи. Это показывает, насколько несправедливо поведение руководства Украины. Мы им даем 40% их электричества, а они нам в благодарность отвечают ударами по нефтепроводу. Так нельзя», — подчеркнул министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. -0-