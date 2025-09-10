Сийярто: украинские удары по нефтепроводу «Дружба» — атака на безопасность и суверенитет Венгрии

«Мы не имеем выхода к морю. Это значит, что наши пути поставок газа и нефти ограничены. Мы зависимы от импорта. Тот, кто атакует нефтепроводы, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину: не делайте этого. Нападение на “Дружбу” вредит не России, а Венгрии и Словакии. Это не наша война, и мы не хотим сталкиваться с последствиями. Мы выслали командира операторов дронов, который управлял атакой на нефтепровод», — сказал Петер Сийярто.