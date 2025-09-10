Прокуратура Польши не выявила взрывчатку в обломках упавших беспилотников

Во фрагментах беспилотных аппаратов, упавших в Люблинском воеводстве на востоке и юго-востоке Польши, не было выявлено следов взрывчатых веществ. Об этом сообщила региональная прокуратура в Люблине.
Согласно опубликованному заявлению, проверки были проведены в пяти из семи точек падения обломков. Речь идет о населенных пунктах Чесьники, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Вохынь и Велький Лань. Там обнаружены части дронов без боевой части типа «Гербера», а также беспилотники, изготовленные из пенопласта.
В то же время объект, повредивший жилой дом в местечке Вырыки-Воля, пока не идентифицирован. Следственные действия продолжаются и в Колонии-Заблоце, где также был найден один из аппаратов.
По данным МВД Польши, обломки беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны в ночь с 9 на 10 сентября, были зафиксированы в 12 различных локациях.
Ранее сообщалось, что глава США Трамп отреагировал на информацию о сбитых дронах над территорией Польши.