Нетаньяху оправдал удары по Дохе, обвинив Катар в поддержке террористов

Самолеты ВВС Израиля атаковали государство 9 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары ЦАХАЛ по Дохе тем, что якобы власти Катара занимаются «укрывательством террористов».

«Я заявляю Катару и всем странам, которые укрывают у себя террористов: “Либо вы изгоните их, либо вы привлечете их к правосудию. Потому что, если вы не сделаете этого, это сделаем мы”», — приводится его заявление на сайте израильского правительства.

При этом с израильской стороны впервые официально прозвучало название государства, которое самолеты ВВС государства атаковали 9 сентября.

Напомним, 9 сентября израильские военные сообщили о нанесении точечного удара по высшему руководству ХАМАС, которое якобы находилось в Дохе. По данным СМИ, речь идёт о по меньшей мере пяти лидерах этого палестинского движения.

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что власти соберут команду юристов для правового ответа на удар Израиля по Дохе.

