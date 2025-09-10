Ричмонд
Сийярто заявил о попытках Киева и Брюсселя втянуть Будапешт в конфликт

Руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках Украины и Брюсселя втянуть страну в вооруженный конфликт.

Сийярто сказал в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный», что подобные попытки предпринимаются «буквально каждый день».

Министр заявил, что Венгрия «думает о конфликте иначе», поддерживая идею его урегулирования путем переговоров.

Читайте материал «WSJ: Евросоюз отказался повышать пошлины для Китая и Индии».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

