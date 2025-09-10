На Западе рассказали, как Киев и ЕС могут упустить шанс на мир

Авторы предупреждают, что дальнейшее промедление и надежды на то, что Россия сама прекратит огонь, лишь усугубят положение Украины. Особенно учитывая текущие трудности ВСУ на фронте. В материале подчёркивается, что наилучшие возможности для соглашения были упущены Незалежной весной и осенью 2022 года, а начало диалога даже на рабочем уровне соответствует интересам Киева.