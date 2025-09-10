Ричмонд
Швеция направит в Польшу самолеты и средства ПВО

Глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш не привел деталей.

Источник: Tuomo Salonen/CC BY 2.0

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Швеция направит в срочном порядке в Польшу самолеты и средства ПВО в связи с нарушением польского воздушного пространства некими беспилотниками. Об этом сообщил глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов», — заявил польский министр в эфире телеканала TVN24. Косиняк-Камыш не привел деталей, какие именно самолеты и средства ПВО будут отправлены в Польшу.