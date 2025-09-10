Как пройдут выборы губернатора Ленобласти 2025: что нужно знать о кандидатах и порядке голосования

Дрозденко является действующим губернатором Ленинградской области. Он занимает эту должность с 2012 года и несколько раз переизбирался. Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в селе Акжар Свердловского района Джамбулской области. Вырос в Ленинградской области. В 1986 году он закончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института, а затем прошел обучение в школе менеджеров. У него есть ученая степень кандидата экономических наук. Свою карьеру он начал как экономист в совхозах Кингисеппа. С 1991 года начал карьеру в политике. Сначала был депутатом городского совета, потом стал главой Кингисеппского района. С 2002 по 2012 год занимал пост вице-губернатора Ленинградской области и отвечал за управление государственным имуществом. Дрозденко награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он женат и у него две дочери.