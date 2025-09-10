Как пройдут выборы губернатора Ленобласти 2025: что нужно знать о кандидатах и порядке голосования

Выборы губернатора Ленинградской области пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.
Голосование на выборах губернатора Ленинградской области в 2025 году состоится с 12 по 14 сентября. Новый глава 47-го региона будет избран на пятилетний срок. Выбирать губернатора будут почти полтора миллиона человек.
Избирательная комиссия Ленинградской области утвердила регистрацию пяти претендентов на должность губернатора региона. В избирательных бюллетенях их фамилии будут расположены в следующем порядке: Александр Юрьевич Дрозденко («Единая Россия»), Андрей Ярославович Лебедев (ЛДПР), Сергей Анатольевич Лисовский («Зеленые»), Сергей Александрович Малинкович («Коммунисты России») и Игорь Анатольевич Новиков («Справедливая Россия — Патриоты — За Правду»). Все кандидаты 14 августа подписали соглашение, направленное на обеспечение проведения честных выборов. Подробнее о каждом из них — в материале URA.RU.
Информация о голосовании.
Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 вечера
Все 1056 избирательных участков Ленинградской области полностью готовы к проведению голосования на выборах губернатора, которое стартует 12 сентября. В списках избирателей зарегистрировано 1 434 735 человек, которые смогут сделать свой выбор на предстоящих выборах. Они пройдут по 14 сентября включительно. Участки будут работать с 08:00 до 20:00.
Экс-территориальные избирательные участки также откроют в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Сотрудники избирательной комиссии Ленинградской области уже провели поквартирный обход, что составило 99,77% домовладений региона. По словам председателя комиссии Михаила Лебединского, 12 и 13 сентября в 260 населенных пунктах, где трудно добраться и нет своих избирательных участков, будут работать специальные автобусы для голосования. Выбирать губернатора будут сроком на 5 лет.
Что нужно, чтобы проголосовать.
Для реализации данного права требуется соответствовать следующим условиям:
Наличие постоянной регистрации на территории Ленинградской области;иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;кроме того, необходимо было подать заявление на участие в голосовании на одном из четырнадцати избирательных участков в Москве через личный кабинет на портале «Госуслуги» в период с 28 июля по 8 сентября 2025 года.
После необходимо лично прийти на избирательный участок, указанный в заявлении на участие. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.
Что известно о кандидатах.
Александр Дрозденко.
Дрозденко занял пост губернатора Ленинградской области в 2012 году
Дрозденко является действующим губернатором Ленинградской области. Он занимает эту должность с 2012 года и несколько раз переизбирался. Дрозденко родился 1 ноября 1964 года в селе Акжар Свердловского района Джамбулской области. Вырос в Ленинградской области. В 1986 году он закончил экономический факультет Ленинградского сельскохозяйственного института, а затем прошел обучение в школе менеджеров. У него есть ученая степень кандидата экономических наук. Свою карьеру он начал как экономист в совхозах Кингисеппа. С 1991 года начал карьеру в политике. Сначала был депутатом городского совета, потом стал главой Кингисеппского района. С 2002 по 2012 год занимал пост вице-губернатора Ленинградской области и отвечал за управление государственным имуществом. Дрозденко награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он женат и у него две дочери.
Андрей Лебедев.
Лебедев является действующим депутатом Законодательного собрания Ленинградской области
Сейчас Лебедев — депутат Законодательного собрания Ленинградской области и руководит комиссией по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству. Родился в Ленинграде 29 июня 1962 года. Учился в высшей юридической школе МВД СССР, которую окончил заочно. Двенадцать лет работал в полиции. После 1995 года руководил службой безопасности в банке, а потом стал председателем совета директоров. С 2008 по 2011 год был депутатом Госдумы от ЛДПР и являлся членом комитета Госдумы по безопасности. С декабря 2011 года несколько раз избирался в Законодательное собрание Ленинградской области. Кандидат в мастера спорта, выигрывал призовые места на соревнованиях по пауэрлифтингу среди ветеранов в Петербурге. Женат, есть дочь.
Сергей Лисовский.
Лисовский также является главным редактором газеты «Общество и Экология'
Лисовский родился 21 октября 1965 года в городе Часов Яр в ДНР. Общественный деятель и эколог. Выпускник факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института культуры, где получил образование по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников». На протяжении многих лет занимается вопросами защиты окружающей среды, является членом общественных советов при губернаторах Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Возглавляет редакцию издания «Общество и Экология». Состоит в браке, воспитывает двоих сыновей.
Сергей Малинкович.
Малинкович ранее был кандидатом в губернаторы Алтайского края, а также Петербурга
Малинкович родился в Ленинграде 27 мая 1975 года в семье педагогов. Начал свой трудовой путь с должности мастера-слесаря, впоследствии возглавил цех, а затем занял пост депутата муниципального образования «Смольнинское». С 2012 года занимает должность секретаря Центрального комитета (ЦК) партии «Коммунисты России», а с 2022 года возглавляет ЦК партии. Ранее баллотировался на пост главы администрации Тамбовской области, участвовал в выборах губернатора Алтайского края и Санкт-Петербурга.
Игорь Новиков.
Новиков балотировался на должность мэра Магадана в 2008 году
Новиков родился 23 февраля 1972 года в поселке Первомайский Николаевской области на территории Украины. Окончил в 2001 году Дальневосточный институт бизнеса, а в 2005-м закончил ЛГУ имени Пушкина. Работал в золотодобывающей компании и на рыбоводном предприятии. В 2005 году стал депутатом Магаданской городской думы. В 2008 году участвовал в выборах мэра Магадана. В 2010 году вновь был переизбран депутатом Магаданской областной думы. Был членом комиссии по бюджету и налогам. Получил серебряную медаль к 100-летию Государственной Думы. Женат, есть сын и дочь.