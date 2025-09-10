Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия пригрозила Украине большими проблемами из-за атак на «Дружбу»

Глава МИД Сийярто: Венгрия может устроить большие проблемы Украине.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Венгрия может устроить большие проблемы Украине в связи с атаками на нефтепровод «Дружба», но не будет перекрывать поставки электроэнергии, чтобы не страдали невинные семьи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии.

«Мы можем устроить большие проблемы Украине: 40% электричества Украина получает от нас, но они знают, что мы так не поступим — не отключим рубильник, потому что мы не хотим, чтобы страдали невинные семьи, матери, дети. Эти люди не отвечают за грубые действия своего президента или армии», — ответил министр на вопрос о возможных мерах Будапешта в ответ на атаки на нефтепровод «Дружба».

По словам Сийярто, Венгрия не хочет ухудшать положение простых людей на Украине.

«Бедный народ Украины и так настрадался достаточно. Мы не хотим это усугублять. Это показывает, насколько несправедливо поведение руководства Украины. Мы им даем 40% их электричества, а они нам в благодарность отвечают ударами по нефтепроводу. Так нельзя», — заключил министр.

Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел 27 августа добавил, что поставки по «Дружбе» возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше