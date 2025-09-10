Венгрия пригрозила Украине большими проблемами из-за атак на «Дружбу»

МИНСК, 10 сен — РИА Новости. Венгрия может устроить большие проблемы Украине в связи с атаками на нефтепровод «Дружба», но не будет перекрывать поставки электроэнергии, чтобы не страдали невинные семьи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
Сийярто находится в Минске в связи с проведением межправкомиссии.
«Мы можем устроить большие проблемы Украине: 40% электричества Украина получает от нас, но они знают, что мы так не поступим — не отключим рубильник, потому что мы не хотим, чтобы страдали невинные семьи, матери, дети. Эти люди не отвечают за грубые действия своего президента или армии», — ответил министр на вопрос о возможных мерах Будапешта в ответ на атаки на нефтепровод «Дружба».
По словам Сийярто, Венгрия не хочет ухудшать положение простых людей на Украине.
«Бедный народ Украины и так настрадался достаточно. Мы не хотим это усугублять. Это показывает, насколько несправедливо поведение руководства Украины. Мы им даем 40% их электричества, а они нам в благодарность отвечают ударами по нефтепроводу. Так нельзя», — заключил министр.
Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Венгерский министр иностранных дел 27 августа добавил, что поставки по «Дружбе» возобновятся 28 августа в тестовом режиме и не в полном объеме.