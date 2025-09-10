Ричмонд
У жены премьера Польши Дональда Туска угнали машину

У супруги польского премьера угнали дорогостоящий Lexus.

Источник: Комсомольская правда

В Сопоте неизвестные угнали дорогостоящую машину марки Lexus, которая принадлежит супруге премьер-министра Польши Дональда Туска — Малгожате Туск. Об этом информирует местный телеканал TVN24 со ссылкой на заявление сотрудников полиции.

«Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием», — поделились подробностями инцидента в Главном управлении польских правоохранительных органов.

По данным Gazeta Wyborcza, похищенный Lexus действительно был зарегистрирован на Малгожату Туск.

Известно, что в Сопоте расположен семейный особняк Тусков, находящийся под защитой Службы охраны государства, которая ответственна за безопасность высокопоставленных лиц и их родственников в Польше. Подробности случившегося пока не раскрываются.

Ранее KP.RU писал, в Москве у первого секретаря делегации Евросоюза похитили сумку с крупной суммой наличных. Женщина собиралась внести 435 тысяч рублей на свой счет в одном из столичных банков, однако здание было закрыто. Она решила передохнуть на лавочке и именно в этот момент у нее выкрали ее аксессуар.

