У жены премьера Польши Дональда Туска угнали машину

В Сопоте неизвестные угнали дорогостоящую машину марки Lexus, которая принадлежит супруге премьер-министра Польши Дональда Туска — Малгожате Туск. Об этом информирует местный телеканал TVN24 со ссылкой на заявление сотрудников полиции.
«Мы получили обращение, сотрудники воеводского управления полиции в Гданьске работают над этим происшествием», — поделились подробностями инцидента в Главном управлении польских правоохранительных органов.
По данным Gazeta Wyborcza, похищенный Lexus действительно был зарегистрирован на Малгожату Туск.
Известно, что в Сопоте расположен семейный особняк Тусков, находящийся под защитой Службы охраны государства, которая ответственна за безопасность высокопоставленных лиц и их родственников в Польше. Подробности случившегося пока не раскрываются.
