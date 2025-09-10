Все без взрывчатки: Обломки уже 12 дронов нашли в Польше

«По информации полиции на 17:30 (18:30 мск), найдено 12 дронов», — написала Галецкая в соцсети Х.
Польская прокуратура заявляет, что взрывчатых веществ ни на одном из упавших дронов не обнаружено.
Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвертую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.