Сийярто: Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт буквально каждый день

Бывший польский президент Анджей Дуда обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией. «Меня слова бывшего президента Польши не удивляют. Это наша каждодневная действительность. Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала. Считаем, что лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров. Нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали четко понять — это не наша война», — сказал Петер Сийярто.