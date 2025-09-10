Сийярто: Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт буквально каждый день

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина и Брюссель пытаются втянуть Венгрию в конфликт буквально каждый день. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
Бывший польский президент Анджей Дуда обвинил Владимира Зеленского в попытках втянуть Польшу в вооруженный конфликт с Россией. «Меня слова бывшего президента Польши не удивляют. Это наша каждодневная действительность. Украина и Брюссель пытаются втянуть нас в эту войну буквально каждый день. Мы призывали к прекращению огня и мирным переговорам с самого начала. Считаем, что лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров. Нас провоцируют, пытаются втянуть, но мы дали четко понять — это не наша война», — сказал Петер Сийярто.
Он отметил, что на третий день после начала конфликта говорил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. «Я сказал обоим: Венгрия готова принять любые форматы переговоров между двумя сторонами конфликта. И добавил — это открытое предложение. Мы очень надеемся, что будет заключено соглашение между Россией и Америкой. Мы верим, что большая сделка между ними поможет достичь мира», — подчеркнул министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии. -0-