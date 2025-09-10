Сийярто назвал удары Украины по нефтепроводу «Дружба» угрозой для Венгрии

Атаки на нефтепровод «Дружба» наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России, и такие действия недопустимы. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
«У нас нет выхода к морю, поэтому пути поставок нефти и газа крайне ограничены. Мы зависим от импорта. Любой, кто атакует нефтепровод, по сути, атакует нашу безопасность и суверенитет. Мы неоднократно обращались к Украине с просьбой воздержаться от подобных действий. Удары по “Дружбе” бьют не по России, а по Венгрии и Словакии», — отметил министр.
По словам Сийярто, подобное поведение киевских властей является несправедливым.
«Мы поставляем им 40% электроэнергии, а в ответ получаем атаки на нефтепровод. Так быть не должно», — подчеркнул он.
Глава МИД также сообщил, что Венгрия выслала из страны командира операторов беспилотников, который, по его данным, руководил атакой на «Дружбу».
«Мы способны создать Украине серьезные трудности. Но они знают, что мы не перекроем поставки. Мы не хотим, чтобы страдали обычные семьи. Народ Украины и так пережил достаточно, и мы не намерены усугублять его положение», — резюмировал Сийярто.
Ранее он также заявлял, что Венгрия продолжает закупать российскую нефть открыто, тогда как многие европейские страны приобретают ее тайно через обходные маршруты.