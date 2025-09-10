Сийярто назвал удары Украины по нефтепроводу «Дружба» угрозой для Венгрии

«У нас нет выхода к морю, поэтому пути поставок нефти и газа крайне ограничены. Мы зависим от импорта. Любой, кто атакует нефтепровод, по сути, атакует нашу безопасность и суверенитет. Мы неоднократно обращались к Украине с просьбой воздержаться от подобных действий. Удары по “Дружбе” бьют не по России, а по Венгрии и Словакии», — отметил министр.