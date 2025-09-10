Киев и Брюссель буквально ежедневно пытаются втянуть Венгрию в кризис на Украине. Однако Будапешт не желает участвовать в этом процессе. Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в беседе с белорусским телеканалом «Первый информационный».
Журналист напомнил дипломату недавние высказывания экс-президента Польши Анджея Дуда. Польский политик сообщал, что украинское руководство с самого начала конфликта пыталась втянуть Варшаву в противостояние с РФ. Тогда у Сийярто поинтересовались, сталкивалась ли его республика с аналогичным давлением со стороны Киева.
По его словам, попытки спровоцировать Венгрию и втянуть её в противостояние действительно были, однако власти страны ясно дали понять, что этот кризис их не касается.
«Меня слова бывшего президента Польши не удивляют. Польша не удивляет. Это наша каждодневная действительность. Украина и Брюссель пытаются втянуть нас буквально каждый день. Мы одна из нескольких стран, кто думает иначе, имеем иное мнение», — сказал Сийярто.
Он подчеркнул, что Будапешт с самого начала выступал за прекращение огня и начало мирных переговоров.
Ранее на Западе дали очень важный совет для киевского режима и его партнеров. Украину и европейских стран предупредили, что они рискуют упустить свой шанс на перемирие, если продолжат в том же духе игнорировать готовность России провести переговоры.