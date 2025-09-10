Ричмонд
Келлог летел в Польшу во время инцидента с дронами, пишут СМИ

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог направлялся в Польшу в момент инцидента с дронами в польском воздушном пространстве. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванный источник.

Источник: Life.ru

Ещё один собеседник телеканала заявил, что в ближайшие дни также запланирована поездка Келлога на Украину.

Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвертую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.

