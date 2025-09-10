Протестующие во Франции заблокировали Лионский вокзал

Протестующие во Франции заблокировали расположенный в Париже Лионский вокзал.
Французы с флагами скандировали лозунги со второго этажа. Они покинули здание после акции, продолжавшейся около 15 минут.
Сотни акций проводятся по всей стране, за порядком следят 80 тысяч правоохранителей. Количество участников, как утверждает телеканал BFMTV, составило 175 тысяч. Протестующие критикуют решения французских властей в сфере бюджетного планирования.
