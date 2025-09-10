Ричмонд
Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом инцидент с дронами

Президент Польши Кароль Навроцкий обсудил с американским лидером Дональдом Трампом нарушения воздушного пространства страны. Об этом глава республики написал на платформе Х.

Источник: Life.ru

«Только что завершил разговор с президентом США Дональдом Трампом об инцидентах с проникновением российских дронов в наше воздушное пространство», — сообщил польский президент.

Навроцкий заявил, что эти переговоры являются частью консультаций с союзниками по вопросам безопасности воздушного пространства.

Тем временем министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Швеция срочно направляет в Польшу дополнительные самолёты и средства ПВО.

Напомним, что минувшей ночью на территорию Польши залетели 19 беспилотников, три из которых были сбиты, а по обнаружению остальных ведутся поиски. Польский премьер Дональд Туск бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Кроме того, НАТО активировало четвертую статью устава, согласно которой участники альянса «всегда будут консультироваться друг с другом в случае угрозы». В ответ на это Минобороны РФ представило доказательства, в которых указано, что дроны не могли принадлежать России.

