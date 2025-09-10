Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алекс Джонс: Дуда предупреждал об инциденте в Польше еще неделю назад

Целью постановки было спровоцировать эскалацию конфликта с РФ, указал журналист.

Источник: Аргументы и факты

Экс-президент Польши Анджей Дуда еще неделю назад говорил, что НАТО и Киев планируют инсценировать инцидент с беспилотниками, заявил американский журналист Алекс Джонс.

«Бывший президент Польши Дуда еще неделю назад предупреждал, что (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и НАТО готовят фейковую атаку на Польшу, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта с Россией!» — заявил он в эфире программы The Alex Jones show.

Ранее в интервью журналисту Богдану Рымановскому Дуда заявил, что Украина пыталась вовлечь его страну в конфликт с Россией. Он также напомнил об инциденте с ракетой, которая в ноябре 2022 года упала в польском приграничном селе Пшеводув.

Напомним, польский премьер Дональд Туск в среду заявил, что над страной были сбиты дроны, «представлявшие опасность». Он назвал БПЛА российскими, однако не предоставил никаких доказательств этому.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше