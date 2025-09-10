Алекс Джонс: Дуда предупреждал об инциденте в Польше еще неделю назад

Ранее в интервью журналисту Богдану Рымановскому Дуда заявил, что Украина пыталась вовлечь его страну в конфликт с Россией. Он также напомнил об инциденте с ракетой, которая в ноябре 2022 года упала в польском приграничном селе Пшеводув.