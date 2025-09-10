Экс-президент Польши Анджей Дуда еще неделю назад говорил, что НАТО и Киев планируют инсценировать инцидент с беспилотниками, заявил американский журналист Алекс Джонс.
«Бывший президент Польши Дуда еще неделю назад предупреждал, что (глава киевского режима Владимир. — Прим. ред.) Зеленский и НАТО готовят фейковую атаку на Польшу, чтобы спровоцировать эскалацию конфликта с Россией!» — заявил он в эфире программы The Alex Jones show.
Ранее в интервью журналисту Богдану Рымановскому Дуда заявил, что Украина пыталась вовлечь его страну в конфликт с Россией. Он также напомнил об инциденте с ракетой, которая в ноябре 2022 года упала в польском приграничном селе Пшеводув.
Напомним, польский премьер Дональд Туск в среду заявил, что над страной были сбиты дроны, «представлявшие опасность». Он назвал БПЛА российскими, однако не предоставил никаких доказательств этому.