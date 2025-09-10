Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром Катара Аль Тани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Глава МИД РФ выразил солидарность с руководством и гражданами Катара в связи с израильским авиаударом по Дохе 9 сентября. Лавров передал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Москва осудила действия Израиля, назвав их грубым нарушением норм международного права, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность Катара. Лавров отметил, что такие удары несут серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.
В свою очередь Аль Тани выразил благодарность России за поддержку позиции Катара и подчеркнул важность сотрудничества в условиях обострения ситуации.
Собеседники договорились поддерживать тесные контакты, в том числе в связи с экстренным заседанием Совета Безопасности ООН, инициированным Катаро.