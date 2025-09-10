Ричмонд
Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром Катара Аль Тани

Россия осуждает агрессивную акцию Израиля против Катара как нарушение международного права.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД РФ выразил солидарность с руководством и гражданами Катара в связи с израильским авиаударом по Дохе 9 сентября. Лавров передал соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Москва осудила действия Израиля, назвав их грубым нарушением норм международного права, а также посягательством на суверенитет и территориальную целостность Катара. Лавров отметил, что такие удары несут серьезную угрозу стабильности на Ближнем Востоке.

В свою очередь Аль Тани выразил благодарность России за поддержку позиции Катара и подчеркнул важность сотрудничества в условиях обострения ситуации.

Собеседники договорились поддерживать тесные контакты, в том числе в связи с экстренным заседанием Совета Безопасности ООН, инициированным Катаро.

