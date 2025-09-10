Ричмонд
Зеленский попросил страны Евросоюза и Британию создать общую систему ПВО

Владимир Зеленский попросил страны Европейского союза и Великобританию создать общую систему ПВО.

Зеленский сказал, что пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, министром Великобритании Киром Стармером и председателем совета министров Италии Джорджей Мелони, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Некоторые польские политики утверждали, что дроны, недавно сбитые в Польше, были российскими, но доказательств не привели.

