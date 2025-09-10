Зеленский попросил страны Евросоюза и Британию создать общую систему ПВО

Владимир Зеленский попросил страны Европейского союза и Великобританию создать общую систему ПВО.
Зеленский сказал, что пообщался с премьер-министром Польши Дональдом Туском, министром Великобритании Киром Стармером и председателем совета министров Италии Джорджей Мелони, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Некоторые польские политики утверждали, что дроны, недавно сбитые в Польше, были российскими, но доказательств не привели.
Читайте материал «BFMTV: число протестующих во Франции к вечеру увеличилось до 175 тысяч».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше