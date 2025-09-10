Трамп призвал молиться за Чарли Кирка после покушения на него в штате Юта

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обратился к сторонникам с просьбой молиться за правого активиста Чарли Кирка, в которого ранее стреляли.
«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Он замечательный человек с головы до ног. Да благословит его Бог!» — написал Трамп.
По данным Fox News, на исполнительного директора организации Turning Point USA покушение было совершено во время дебатов в кампусе Университета долины Юта. В Кирка выстрелили прямо во время выступления.
Сообщается, что политик госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Издание Desert News уточнило, что подозреваемый в нападении задержан.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше