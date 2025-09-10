Катар обвинил Израиль в предательстве и государственном терроризме

Об этом глава правительства страны заявил в интервью CNN.
«У меня нет слов, чтобы выразить нашу ярость от подобных действий… это государственный террор», — сказал он добавив: «Нас предали».
По словам Аль Тани, всем «широко известно», что он встречался с руководством ХАМАС в рамках посреднических усилий. «Об этой встрече прекрасно знали израильтяне и американцы. Мы ничего не скрываем», — подчеркнул премьер-министр.
Он заявил, что нет никаких оснований называть такие контакты «укрывательством террористов».
Аль Тани не стал отвечать на вопрос, погиб ли при ударе главный переговорщик со стороны ХАМАС во время удара Израиля. «Официального заявления не было», — ответил премьер-министр Катара.
Он добавил, что страны Ближнего Востока рассмотрят ответные действия в отношении Израиля.