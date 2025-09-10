Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катар обвинил Израиль в предательстве и государственном терроризме

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдель Рахман бин Джассим Аль Тани назвал удар Израиля по Дохе, где в этот момент находились представители группировки ХАМАС, актом государственного терроризма.

Об этом глава правительства страны заявил в интервью CNN.

«У меня нет слов, чтобы выразить нашу ярость от подобных действий… это государственный террор», — сказал он добавив: «Нас предали».

По словам Аль Тани, всем «широко известно», что он встречался с руководством ХАМАС в рамках посреднических усилий. «Об этой встрече прекрасно знали израильтяне и американцы. Мы ничего не скрываем», — подчеркнул премьер-министр.

Он заявил, что нет никаких оснований называть такие контакты «укрывательством террористов».

Аль Тани не стал отвечать на вопрос, погиб ли при ударе главный переговорщик со стороны ХАМАС во время удара Израиля. «Официального заявления не было», — ответил премьер-министр Катара.

Он добавил, что страны Ближнего Востока рассмотрят ответные действия в отношении Израиля.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше