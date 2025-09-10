Покушение на политика Чарли Кирка попало на видео

Известно, что 10 сентября Кирк принимал участие в политических дебатах, которые проходили на территории учреждения. Тогда неизвестный подошел к политику и произвел в него выстрел. Криса сразу же отправили на машине скорой помощи в ближайший госпиталь. Как сообщило местная телекомпания NBC, преступника уже задержали.