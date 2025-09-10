Ричмонд
Покушение на политика Чарли Кирка попало на видео

В Кирка выстрелили, когда он принимал участие в политических дебатах в штате Юта.

Источник: Комсомольская правда

Момент покушения на американского политика и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка попал на видео. Судя по кадрам, в активиста выстрелил неизвестный пожилой мужчина, когда пребывал на территории одного из университетов в штате Юта.

Известно, что 10 сентября Кирк принимал участие в политических дебатах, которые проходили на территории учреждения. Тогда неизвестный подошел к политику и произвел в него выстрел. Криса сразу же отправили на машине скорой помощи в ближайший госпиталь. Как сообщило местная телекомпания NBC, преступника уже задержали.

В администрации университета подчеркнули, что никто из участников дебатов, кроме Кирка, не получил ранений.

Стоит отметить, что на этот инцидент оперативно отреагировал сам Дональд Трамп. В своих соцсетях глава Белого дома пожелал Чарли Кирку скорейшего выздоровления. Он также попросил всех американцев молиться за его благополучие.

