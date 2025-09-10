Сийярто заявил, что Украина не выиграет конфликт на поле боя

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Украина не выиграет конфликт на поле боя. Об этом он заявил в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
«Лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает», — подчеркнул Сийярто.
Кроме того, венгерский министр указал на возрастающую эскалацию и риски третьей мировой войны.
Ранее Сийярто отметил, что жители Венгрии не поддерживают возможность вступления Украины в ЕС. По его словам, венгерские власти принимают решения, основываясь на приоритетах государства.