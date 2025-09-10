Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто заявил, что Украина не выиграет конфликт на поле боя

Министр иностранных дел Венгрии подчеркнул, что каждый день конфликта приносит новые жертвы среди украинцев и увеличивает разрушения.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что Украина не выиграет конфликт на поле боя. Об этом он заявил в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Лучший способ закончить этот конфликт — за столом переговоров. Чем дольше он длится, тем больше украинцев гибнет, еще больше разрушений происходит, да и риск эскалации возрастает», — подчеркнул Сийярто.

Кроме того, венгерский министр указал на возрастающую эскалацию и риски третьей мировой войны.

Ранее Сийярто отметил, что жители Венгрии не поддерживают возможность вступления Украины в ЕС. По его словам, венгерские власти принимают решения, основываясь на приоритетах государства.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше