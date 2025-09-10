Глава МВД Германии заявил, что поджог опор ЛЭП в Берлине был тщательно спланирован

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что поджог опор ЛЭП на юго-востоке Берлина, предположительно, совершенный левыми активистами, является целенаправленным и тщательно спланированным актом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
«Поразительно, что эти распределительные станции были выбраны целенаправленно, а не произвольно, — сказал министр. — Это означает, что они должны были к этому подготовиться, им нужно было провести анализ, чтобы определить, где они хотели повредить электросеть, чтобы причинить максимальный ущерб», — подчеркнул он.
При этом Добриндт заявил, что полиция в настоящее время не может точно сказать, действительно ли опубликованное в интернете признание принадлежало злоумышленникам.
По информации оператора электросети, масштабное отключение электроэнергии на юго-востоке Берлина уже стало самым продолжительным подобным отключением в столице Германии как минимум за 25 лет. На данный момент ведутся ремонтные работы. Планируется, что электроснабжение всех потребителей будет восстановлено не позднее вечера четверга, 11 сентября.
Порядка 50 тыс. домохозяйств в разных районах на юго-востоке Берлина в ночь на 9 сентября остались без электроэнергии. Первоначально полиция сообщала, что поджог мог быть совершен по политическим мотивам, однако не приводила детали. Расследованием занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. В последний раз отключения такого масштаба произошли в 2019 году в том же районе, когда из-за ошибки во время строительных работ без света остались примерно 30 тыс. домохозяйств. -0-