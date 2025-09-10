Глава МВД Германии заявил, что поджог опор ЛЭП в Берлине был тщательно спланирован

Порядка 50 тыс. домохозяйств в разных районах на юго-востоке Берлина в ночь на 9 сентября остались без электроэнергии. Первоначально полиция сообщала, что поджог мог быть совершен по политическим мотивам, однако не приводила детали. Расследованием занимается отдел полиции по вопросам госбезопасности. В последний раз отключения такого масштаба произошли в 2019 году в том же районе, когда из-за ошибки во время строительных работ без света остались примерно 30 тыс. домохозяйств. -0-