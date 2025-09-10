CNN: спецпосланник Трампа Келлог летел в Польшу во время налета БПЛА

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в момент, когда беспилотные летательные аппараты пресекли ее воздушное пространство, передает CNN со ссылкой на свои источники в администрации Дональда Трампа.
«Ожидается, что в ближайшие дни он продолжит поездку на Украину», — заявил собеседник телеканала.
Напомним, в среду, 10 сентября, власти Польши заявили, что якобы Россия нарушила воздушное пространство страны, запустив дроны.
По данным Минобороны РФ, российские военные не планировали поражать объекты на территории Польши. Максимальная дальность ударных БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.
По мнению профессора Хельсинского университета Туомаса Малинена, украинский политик Владимир Зеленский стоит за запуском этих дронов, он так пытается втянуть НАТО в конфликт.