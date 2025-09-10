Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: спецпосланник Трампа Келлог летел в Польшу во время налета БПЛА

Польша заявила, что ее воздушное пространство нарушено БПЛА.

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог направлялся в Польшу в момент, когда беспилотные летательные аппараты пресекли ее воздушное пространство, передает CNN со ссылкой на свои источники в администрации Дональда Трампа.

«Ожидается, что в ближайшие дни он продолжит поездку на Украину», — заявил собеседник телеканала.

Напомним, в среду, 10 сентября, власти Польши заявили, что якобы Россия нарушила воздушное пространство страны, запустив дроны.

По данным Минобороны РФ, российские военные не планировали поражать объекты на территории Польши. Максимальная дальность ударных БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км.

По мнению профессора Хельсинского университета Туомаса Малинена, украинский политик Владимир Зеленский стоит за запуском этих дронов, он так пытается втянуть НАТО в конфликт.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше