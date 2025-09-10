Ричмонд
Спецпредставитель президента РФ Дмитриев призвал молиться за здоровье Кирка

Дмитриев прокомментировал покушение на американского политика Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к общественности с призывом поддержать американского политика Чарли Кирка. Свое обращение он опубликовал на странице в социальной сети Х.

Как известно, на новости о покушении на Кирка сразу же отреагировал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он пожелал своему соратнику скорейшего выздоровления и призвал всех молиться за его жизнь.

«Молитесь за Чарли (Кирка — прим. ред.). Голоса Света не будут заглушены», — написал в своем посте Дмитриев, прикрепив к нему сообщение вице-президента Джей Ди Вэнса об инциденте.

Напомним, 10 сентября было совершено покушение на Чарли Кирка — американского политика, ультраправого активиста и главу организации Turning Point USA. В него выстрелили во время дебатов, проходивших в штате Юта. Кирка экстренно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Выстрел в друга Трампа: ближайшего соратника президента США Чарли Кирка ранил снайпер.

