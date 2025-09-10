Ричмонд
Известный союзник Трампа умер после покушения

Американский консервативный активист и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался после покушения.

Американский консервативный активист и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался после покушения. Об этом сообщают СМИ.

Ранее сообщалось, что снайпер выстрелил в Кирка во время мероприятия в Университете Юта на глазах у толпы людей. Пуля попала в шею и задела артерию.

Врачи сразу прибыли на место происшествия, однако спасти консерватора не удалось.

Подозреваемого задержали полицейские на месте. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного политика.

Убитый Чарли Кирк был противником помощи Украине. Полгода назад он заявил, что конфликт на Украине выгоден украинскому правящему классу.

Читайте также: «В США совершено покушение на сторонника Трампа Чарли Кирка».

