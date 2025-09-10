Известный союзник Трампа умер после покушения

Американский консервативный активист и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк скончался после покушения. Об этом сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что снайпер выстрелил в Кирка во время мероприятия в Университете Юта на глазах у толпы людей. Пуля попала в шею и задела артерию.
Врачи сразу прибыли на место происшествия, однако спасти консерватора не удалось.
Подозреваемого задержали полицейские на месте. Глава ФБР заявил, что ведомство внимательно следит за инцидентом со стрельбой в консервативного политика.
Убитый Чарли Кирк был противником помощи Украине. Полгода назад он заявил, что конфликт на Украине выгоден украинскому правящему классу.
