Кирк, в которого стреляли в Юте — противник военной помощи США Украине

Политик Чарли Кирк, в которого выстрелили в американском штате Юта, известен как противник предоставления военной помощи Украине, утверждают СМИ.

Также Кирк поддерживал президента США Дональда Трампа.

Покушение было совершено в Университете Юты.

Читайте материал «BFMTV: число протестующих во Франции к вечеру увеличилось до 175 тысяч».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

