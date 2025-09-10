Раскрыто имя расстрелявшего союзника Трампа Чарли Кирка

Покушение на сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка в США совершил член Демократической партии. Об этом сообщает Fox News.
По предварительной информации издания, преступника зовут Майкл Маллинсон, он живет в Юте, где и было совершено покушение на Кирка.
Ранее американские СМИ сообщили, что Кирк скончался после покушения на него. Однако позже, появилась информация, что консерватор находится в критическом состоянии в реанимации.
Снайпер выстрелил в Кирка во время мероприятия в Университете Юта. Пуля попала в шею и задела артерию. Подозреваемого на месте задержали полицейские.
Известно, что Чарли Кирк был противником помощи Украине. Полгода назад он заявил, что конфликт на Украине выгоден украинскому правящему классу.
