Неизвестный выстрелил в американского политического активиста Чарли Кирка во время выступления в университете штата Юта

По информации NBC News, в результате стрельбы мероприятие было прервано, а раненого Кирка унесла охрана. Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан, полиция расследует происшествие.

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический активист, консервативный деятель и сторонник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в ходе выступления в американском университете штата Юта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News и информацию представителей вуза.

Телеканал Fox News со ссылкой на пресс-секретаря Кирка подчеркнул, что о состоянии политического активиста в настоящий момент данных нет.

Как сообщают местные СМИ, Кирк ранее выступал против предоставления военной помощи Украине. -0-

