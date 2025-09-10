Швеция отправит Польше самолеты и средства ПВО из-за ситуации с дронами

Швеция намерена отправить как можно скорее Польше военные самолеты и средства противовоздушной обороны. Власти Стокгольма предприняли эти действия из-за недавнего инцидента с нарушением польского воздушного пространства неизвестными дронами. Об этом рассказал глава Министерства обороны государства Владислав Косиняк-Камыш в ходе эфира телеканала TVN24.
«Я только что получил информацию от министра обороны Швеции о срочной отправке в Польшу дополнительной помощи, в том числе средств противовоздушной обороны и самолетов», — сообщил руководитель военного министерства.
Косиняк-Камыш не уточнил, какие конкретно самолёты и комплексы ПВО планируется направить в Польшу.
Напомним, что польское правительство заявляло о якобы причастности России к беспилотникам. Минобороны РФ сразу отреагировало на это заявление. В ведомстве отметили, что ночью 10 сентября были нанесены удары по военным объектам ВСУ в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. Представители Минобороны подчеркнуло, что территория Польши не была целью этих ударов.