Швеция отправит Польше самолеты и средства ПВО из-за ситуации с дронами

Напомним, что польское правительство заявляло о якобы причастности России к беспилотникам. Минобороны РФ сразу отреагировало на это заявление. В ведомстве отметили, что ночью 10 сентября были нанесены удары по военным объектам ВСУ в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, Виннице и Львове. Представители Минобороны подчеркнуло, что территория Польши не была целью этих ударов.