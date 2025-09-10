Депутаты Ненецкого округа поддержали челябинку Гехт на должность губернатора НАО

Кандидатура Ирины Гехт на пост губернатора НАО получила поддержку фракции «Единая Россия».
Врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт, ранее работавшая заместителем губернатора Челябинской области, получила единогласную поддержку фракции «Единая Россия» в качестве кандидата на пост губернатора НАО. Об этом сообщает местное отделение «ЕР».
«10 сентября в собрании депутатов НАО состоялось заседание фракции “Единая Россия”, на котором был рассмотрен единственный вопрос — выдвижение Ирины Гехт на пост губернатора региона. В ходе обсуждения депутаты адресовали кандидату ряд вопросов, связанных с приоритетными направлениями развития округа. По итогам заседания кандидатура Гехт на пост губернатора НАО получила единогласную поддержку депутатов», — сообщила партия в своей группе в «ВКонтакте» «Единая Россия. Ненецкий автономный округ».
Председатель постоянной комиссии по социальной политике Ирина Пудовкина задала Гехт вопрос, касающийся расселения ветхого и аварийного жилья. Это одна из наиболее острых тем для жителей региона.
«В настоящее время осуществляется строительство жилых домов в 10 населенных пунктах. На территории Нарьян-Мара в период 2026—2027 годах планируется ввести в эксплуатацию 3 многоквартирных дома. Планируется также начать строительство новых домов на Рабочей и Полярной. Также будем продолжать возводить дома на селе. Жилье — одна из главных проблем в регионе, будем решать ее совместно», — ответила Гехт.
Гехт также заявила, что будет совершенствовать коммунальную инфраструктуру региона, строить жилье, дороги и социальные объекты. И пообещала продолжить работу по привлечению в округ федеральных средств.
Кандидатура Гехт была поддержана генсоветом партии в июне этого года и выбрана президентом России в числе трех кандидатур для представления в Собрание депутатов НАО. Владимир Путин на встрече с Гехт, которая прошла 18 марта, поручил ей уделить внимание территории НАО как важной ресурсной базе страны. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля. Окончательное решение относительно назначения Гехт главой округа депутаты примут 14 сентября на 21-й сессии собрания.