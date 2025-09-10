Ричмонд
Райт: Европа пообещала США прекратить закупки российского газа в 2026 году

Европейцы подтвердили, что с января 2027 года импорт российского газа в любом виде будет полностью остановлен.

Источник: Аргументы и факты

США получили от европейских стран обещание полностью прекратить закупки российского газа к концу 2026 года, сообщил в среду глава американского Минэнерго Кристофер Райт.

«Европейцы категорически подтвердили, что с января 2027 года импорт российского газа в любом виде будет полностью остановлен. До конца 2026 года сохраняется возможность закупок по существующим контрактам и спотовым сделкам», — отметил Райт в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, США планируют нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, чтобы компенсировать сокращение импорта из России и поддержать энергетическую безопасность региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла цель ЕС навсегда отказаться от российских энергоресурсов.

