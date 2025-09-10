Польша пригрозила России кибератаками на светофоры

Напомним, ранее в воздушное пространство Польши проникли 19 беспилотных летательных аппаратов. Польская сторона заявила, что три из них были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул обвинения против России, однако никак не аргументировал их. После инцидента НАТО активировало четвёртую статью устава, предусматривающую консультации между странами-участницами при возникновении угрозы. Министерство обороны РФ, в свою очередь, предоставило доказательства, опровергающие принадлежность дронов к каким-либо подразделениям Российской Федерации.