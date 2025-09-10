Ричмонд
BFMTV: в центре Парижа произошли столкновения между протестующими и силовиками

Французские полицейские попытались остановить участников протестных акций, которые стали поджигать мусорные баки в Париже, что привело к стычкам, утверждает телеканал BFMTV.

Число протестующих, которые приняли участие в акциях по всей Франции, составило около 200 тысяч. Сотни акций проводятся по всей стране, за порядком следят 80 тысяч правоохранителей.

Протестующие критикуют решения французских властей в сфере бюджетного планирования.

