Венгерский министр заявил, что Брюссель хочет установить в странах ЕС марионеточные правительства

В странах Европейского союза в настоящий момент идут антидемократические процессы, так как Брюссель хочет убрать патриотических настроенных лидеров и установить марионеточные правительства. Такое заявление белорусскому телеканалу «Первый информационный» сделал находящийся в Минске министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он напомнил, что в Словакии ранее пытались убить премьер-министра. Покушение на экс-главу правительства было совершено и в Чехии.

Также он привел в пример протесты в Сербии, которая пока еще не входит в Евросоюз. А во Франции оппозиционного политика Марин Ле Пен отстранили от выборов по «непонятному решению суда», добавил министр.

Сийярто отметил, что Венгрия сталкивается с попытками влезть в ее внутреннюю политику еще с 2010 года.

«Они не могут принять тот факт, что у власти в Венгрии патриотические консервативные силы с сильной христианской верой. И они успешны. Брюссель заполонили мейнстримные либералы, и они не принимают того факта, что есть успешные не либералы», — подчеркнул глава МИД Венгрии.

Ранее Сийярто заявил о попытках Киева и Брюсселя втянуть Будапешт в украинский конфликт.

