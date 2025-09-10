В России прокомментировали покушение на сторонника Трампа: вот что сказали про Чарли Кирка

«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — написал Дмитриев в Telegram-канале, напомнив, что Кирк является одним из ярких лидеров американских консерваторов и неоднократно позитивно высказывался о РФ, призывая к диалогу.