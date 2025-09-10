В России прокомментировали покушение на сторонника Трампа: вот что сказали про Чарли Кирка

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался по поводу покушения на американского политика Чарли Кирка, которое произошло в среду 10 сентября.
«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — написал Дмитриев в Telegram-канале, напомнив, что Кирк является одним из ярких лидеров американских консерваторов и неоднократно позитивно высказывался о РФ, призывая к диалогу.
Напомним, американский политик и активист, сторонник Республиканской партии Чарли Кирк госпитализирован после покушения на него, произошедшего в США. Мужчина выстрелил в Кирка прямо в толпе. Пуля попала Кирку в шею.
Кирк известен тем, что выступал против Зеленского и поддержки Украины. Так, в прошлом году он призвал власти США направить средства на помощь гражданам Америки. Он также является одним из близких соратников Дональда Трампа.
Стрелявший задержан. О его личности и мотивах преступления пока ничего не сообщается.