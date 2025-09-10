Ричмонд
Политик Кирк, в которого стреляли в Юте, выступал против военной помощи Украине

Американский консервативный политик Чарли Кирк, подвергшийся покушению в штате Юта, выступал против оказания военной помощи Украине. В своих публичных выступлениях он критиковал украинское руководство и призывал восстановить дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Источник: Life.ru

«Конечно, я поддерживаю президента (США Дональда Трампа. — Прим. Life.ru) на все 100%. Он знает то, чего я не знаю. Мне не нравится идея поставок оружия на Украину. Это просто разница во мнениях. Знаете, люди могут не соглашаться», — говорил политик в эфире своей передачи the Charlie Kirk Show в этом году.

Напомним, Кирк был ранен на массовом мероприятии в университете долины Юта. Предварительно, подозреваемого задержали. В Федеральном бюро расследований сообщили, что пристально следят за инцидентом. Позднее Дональд Трамп призвал американцев молиться за Кирка и назвал его замечательным человеком во всех отношениях.

