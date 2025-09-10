МВД Франции: число участников демонстраций против политики правительства составило 200 тыс. человек

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников демонстраций против политики правительства и против снижения госдолга за счет простых работников, прошедших во Франции 10 сентября, составило 200 тыс. человек. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, передает ТАСС.
«Были масштабные манифестации с почти 200 тыс. участников на всей территории. В Париже — и не только в Париже, но и в пригородах — их число составило 14 тыс. человек. В Париже же, по словам префекта полиции, демонстрантов было довольно мало», — заявил министр. Он также сравнил численность демонстрантов с первыми акциями движения «Желтые жилеты» в 2018 году, когда на улицы выходило порядка 280 тыс. человек.
По словам министра, правоохранительным органам удалось провести около 50 операций по «разблокированию» различных объектов на территории страны, в том числе дорожных развязок и складов. Ретайо подчеркнул, что подобное блокирование работы объектов «нарушает свободу французов на перемещение» и выступил против «захвата в заложники» тех, кто из-за демонстраций испытал проблемы в пути. По его словам, власти смогли «добиться провала тех, кто хотел заблокировать страну».
Он также осудил насилие со стороны некоторых демонстрантов, особенно в отношении стражей порядка. По его словам, это произошло вследствие «определенного захвата манифестаций крайне левыми движениями».
Также, по информации телеканала BFMTV, в настоящее время начались столкновения между протестующими и силовиками на площади в центре Парижа.
«На Площади Республики в Париже уже примерно 30 минут происходят столкновения между последними манифестантами шествия и силами правопорядка», — указывает телеканал.
По его данным, акции в этом районе проходили без инцидентов, однако вечером некоторые из участников начали поджигать мусорки, и силовикам пришлось вмешаться. -0-