МВД Франции: число участников демонстраций против политики правительства составило 200 тыс. человек

«Были масштабные манифестации с почти 200 тыс. участников на всей территории. В Париже — и не только в Париже, но и в пригородах — их число составило 14 тыс. человек. В Париже же, по словам префекта полиции, демонстрантов было довольно мало», — заявил министр. Он также сравнил численность демонстрантов с первыми акциями движения «Желтые жилеты» в 2018 году, когда на улицы выходило порядка 280 тыс. человек.