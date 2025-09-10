Мужчину, задержанного после стрельбы в Чарли Кирка, отпустили

Инцидент произошёл вскоре после того, как Кирк отвечал на вопросы о трансгендерных людях и массовых убийствах в США. По данным CNN, перед выстрелом из зала прозвучал вопрос о количестве трансгендерных массовых стрелков за последние десять лет. Кирк ответил, что таких случаев «слишком много». После уточнения о числе массовых убийц в целом он переспросил, считать ли с бандитскими разборками, и спустя несколько секунд получил пулю в шею.