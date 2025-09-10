Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину, задержанного после стрельбы в Чарли Кирка, отпустили

Мужчина, задержанный после стрельбы в Чарли Кирка, не оказался стрелком и был освобожден, сообщает The New York Times.

Мужчина, задержанный после стрельбы в Чарли Кирка, не оказался стрелком и был освобожден, сообщает The New York Times. Тем временем представитель Университета Юты Скотт Троттер заявил, что подозреваемый пока не задержан, а расследование продолжается.

Инцидент произошёл вскоре после того, как Кирк отвечал на вопросы о трансгендерных людях и массовых убийствах в США. По данным CNN, перед выстрелом из зала прозвучал вопрос о количестве трансгендерных массовых стрелков за последние десять лет. Кирк ответил, что таких случаев «слишком много». После уточнения о числе массовых убийц в целом он переспросил, считать ли с бандитскими разборками, и спустя несколько секунд получил пулю в шею.

СМИ писали, что Чарли Кирк жив, но в критическом состоянии.