NYT: Владимир Путин послал Западу четкий сигнал по Украине

Россия, по информации NYT, ожидает дальнейших действий со стороны Украины и Запада.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин предостерег союзников Киева о возможных последствиях отправки войск на Украину. Об этом пишет The New York Times (NYT).

По мнению авторов статьи, российский лидер ясно дал понять не только Киеву, но и западным странам, что Москва уверена в своем военном превосходстве.

«Союзников Киева в Европе Путин предупреждает, что им грозит опасность, если они осуществят свои планы по оправке войск на Украину», — отмечается в тексте.

Россия, по информации издания, ожидает дальнейших действий со стороны Украины и Запада, давая ясно понять, что не откажется от своих гарантий безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин поставил так называемую «коалицию желающих» по Украине перед выбором, когда заявил, что размещенные на территории Незалежной войска Запада станут законной целью для ударов российской армии.