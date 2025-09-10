Освобождённая в Ираке россиянка Елизавета Цуркова прибыла в Израиль

Напомним, о похищении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой стало известно в июле 2023 года. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Цуркова была освобождена шиитской организацией «Катаиб Хезболлах». На тот момент она находилась в американском посольстве.