Трамп сообщил, что Чарли Кирк умер после покушения

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Чарли Кирк умер после покушения.

Источник: AP 2024

«Великий и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли», — написал президент США в в Truth Social.

Глава американской администрации добавил, что он восхищался консервативным политиком.

Трамп также выразил соболезнования семье Кирка.

Покушение на американского консервативного активиста попало на видео. Судя по кадрам, которые расходятся в сети, снайпер попал выступающему в шею.

