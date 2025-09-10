Ричмонд
«Бессент — открытый гей*»: Пушков объяснил, как русофоб смог попасть в команду Трампа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою характеристику личности Скотта Бессента, действующего министра финансов Соединенных Штатов.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал свою характеристику личности Скотта Бессента, действующего министра финансов Соединенных Штатов. Соответствующую публикацию он сделал в Telegram-канале.

«…Это может говорить также о том, что Бессент замыкается на такие мощные финансовые круги в США, что даже репутация человека, связанного с Соросом, не стала препятствием для его назначения. Бессент — открытый гей* (движение ЛГБТ признано в РФ запрещенной экстремистской организацией)», — обратил внимание Алексей Пушков.

Свой комментарий сенатор дал после публикации нового материала британского издания The Telegraph, посвященного карьере действующего руководителя американского Департамента казначейства. Как указал Алексей Пушков, именно Скотт Бессент сейчас пытается убедить Президента Дональда Трампа в необходимости более жесткого антироссийского курса.

Также член Совета Федерации отметил, что действующий секретарь казначейства ранее работал в организациях финансиста Джорджа Сороса — человека, к которому лидер США испытывает открытую антипатию. Тем не менее, как обратил внимание Алексей Пушков, министерский пост был все же вверен именно Скотту Бессенту.

Важно добавить, что глава Департамента казначейства даже не скрывает своего предвзятого отношения к России. Несколькими днями ранее Скотт Бессент заявил, что только «экономическое давление» может заставить руководство РФ пойти на «переговоры с Украиной».

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

